В Германии заявили о причастности США к атаке на «Северные потоки»
Депутат Котре: доказательства причастности США к атаке на «СП» неоспоримы
Берлин, 30 июня, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Публичное заявление члена партии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о попытках спецслужб США помешать завершению строительства «Северного потока — 2» доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода, заявил 30 июня член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
«Мы видим, что неправительственные организации (НПО), которые делали вид, что занимаются окружающей средой, на самом деле вели повестку по срыву поставок российского газа», — процитировали депутата «Известия».
Он подчеркнул, что подобные заявления указывают на причастность США к атаке и такие доказательства невозможно оспорить.
Котре не исключил, что через лет десять докажут, кто организовал взрывы на газопроводе. Но тогда внимание мира уже будет приковано к абсолютно другим вопросам, подчеркнул политик.
Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Крюгер заявил, что американские спецслужбы пытались помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». Политик уточнил, что его слова основываются на показаниях двоих свидетелей. Те утверждают, что агенты американских спецслужб предлагали помощь экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода. Один из свидетелей отметил, что сотрудники разведывательных ведомств обращались к нему напрямую.
В сентябре 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.