Берлин, 30 июня, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Публичное заявление члена партии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о попытках спецслужб США помешать завершению строительства «Северного потока — 2» доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода, заявил 30 июня член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Danish Defense Ministry/Global Look Press

«Мы видим, что неправительственные организации (НПО), которые делали вид, что занимаются окружающей средой, на самом деле вели повестку по срыву поставок российского газа», — процитировали депутата «Известия».

Он подчеркнул, что подобные заявления указывают на причастность США к атаке и такие доказательства невозможно оспорить.

Котре не исключил, что через лет десять докажут, кто организовал взрывы на газопроводе. Но тогда внимание мира уже будет приковано к абсолютно другим вопросам, подчеркнул политик.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Крюгер заявил, что американские спецслужбы пытались помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». Политик уточнил, что его слова основываются на показаниях двоих свидетелей. Те утверждают, что агенты американских спецслужб предлагали помощь экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода. Один из свидетелей отметил, что сотрудники разведывательных ведомств обращались к нему напрямую.

В сентябре 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.