Берлин, 30 июня, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Американские спецслужбы пытались помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2», заявил председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

28 июня законодательный орган этого региона ФРГ провёл закрытые слушания, посвящённые расследованию событий вокруг открытия фонда в поддержку строительства «Северного потока — 2». Сообщение депутата приводится на сайте регионального отделения СДПГ.

Крюгер уточнил, что его слова основываются на показаниях двоих свидетелей. Те утверждают, что агенты американских спецслужб предлагали помощь экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода.

Один из свидетелей отметил, что сотрудники разведывательных ведомств обращались к нему напрямую.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Кроме того, по словам журналиста, США выбрали в качестве цели эти трубопроводы, посчитав их легкими для атаки и решив, что без проблем смогут скрыть свою вину в случившемся. Херш также добавил, что американцы, причастные к подрыву газопроводов, сразу ликвидировали все следы проведения этой операции.