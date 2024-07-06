Москва, 6 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Группировка «Центр» ВС России уничтожила до 415 военных ВСУ и три бронемашины, включая Bradley. Об этом 6 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валерий Мельников/РИА Новости

В оборонном ведомстве сообщили, что группировка войск «Центр» нанесла поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, российские войска отразили пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, два пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира»», — отметил Конашенков.

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