Одесса, Украина, 5 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Черноморске под Одессой, в числе которых портовый склад боеприпасов и центр подготовки диверсантов с инструкторами НАТО. Об этом сообщил 5 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации одесского подполья, ночью очень мощный взрыв прогремел в районе «крытого склада», затем был прилёт в направлении центра подготовки моряков «Авант».

«По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников», — написал Лебедев.

По предварительным данным, оттуда ВСУ запускали безэкипажные катера в попытках атаковать российский флот.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в порту Черноморска.