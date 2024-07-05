Москва, 5 июля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-27 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолёта МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства», — сообщили в оборонном ведомстве.

Силы ПВО России за неделю также сбили 451 украинский беспилотник. Вместе с тем, по информации Минобороны, на украинских аэродромах базирования уничтожены пять самолётов Су-27 и вертолёт Ми-24, а также повреждены два самолёта Су-27 воздушных сил Украины.

Более того, силами Черноморского флота ВМФ РФ за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения российским расчётом «Искандера» украинского вертолёта Ми-24, автомобилей инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава.

До этого расчёты «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

5 июля бойцы ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Черноморске под Одессой. Одним из этих объектов стал центр подготовки диверсантов с инструкторами НАТО.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по аэродромам в Киевской области. Отмечается, что там базировались многоцелевые истребители МиГ-29. Также на территории находились военные склады, нефтехранилища и несколько казарм.