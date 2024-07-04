Москва, 4 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Юг» уничтожили за сутки 11 полевых складов боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 4 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«За сутки на данном направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Конашенков уточнил, что бои шли в районах населённых пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По его словам, в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ украинские военные потеряли до 630 военных, а также четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

Кроме того, добавил Конашенков, эта группировка войск улучшила положение по переднему краю, отразив пять атак 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель российского военного ведомства информировал, что российские войска взяли под полный контроль район Новый города Часова Яра в ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВСУ массово сдаются в плен в Красногоровке. По его данным, идеологически заряженных среди бойцов Вооружённых сил Украины уже нет. Военнослужащие украинской армии идут в бой в основном со стрелковым оружием и миномётной поддержкой.