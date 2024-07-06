Москва, 6 июля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала взыскать 17 млн рублей с компании «Олимпситистрой», фигурирующей в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает 6 июля «Газета.Ru».

Артем Геодакян/ТАСС Тимур Иванов

«Исковое заявление Федеральной антимонопольной службы о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 млн рублей», — указано в документах суда.

Совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина обвиняют по делу даче взяток Иванову. Ранее он получил взыскание на 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Иванову инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. Общая сумма незаконного вознаграждения, которое ему предлагали, составляет около 1,2 млрд рублей.