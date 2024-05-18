Следствие раскрыло новые факты о фигуранте дела Иванова Фомине
СК: арестованный по делу Иванова Фомин имеет связи в руководстве предприятий МО
Москва, 18 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Арестованный по делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имел связи среди руководства предприятий Минобороны, следует из опубликованного постановления Басманного суда Москвы.
«Обладает значительными финансовыми ресурсами и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур, обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности», — установило следствие.
Также отмечалось, что у фигуранта есть загранпаспорт, а также близкие знакомые и деловые партнеры в иностранных государствах, которые могут организовать Фомину проживание.
Как сообщало ИА Регнум, суд постановил заключить Фомина под стражу до 23 июня 2024 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал ему и второму фигуранту дела Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».
25 апреля стало известно, что фирма Фомина в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое. в 2021 году строительная компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 2,8 млрд рублей.
Об аресте Тимура Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Позднее стало известно, что замминистра обороны Иванову вменяют взятку в миллиард рублей.