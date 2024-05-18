Москва, 18 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Арестованный по делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имел связи среди руководства предприятий Минобороны, следует из опубликованного постановления Басманного суда Москвы.

Пресс-служба Басманного суда/ТАСС Александр Фомин

«Обладает значительными финансовыми ресурсами и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур, обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности», — установило следствие.

Также отмечалось, что у фигуранта есть загранпаспорт, а также близкие знакомые и деловые партнеры в иностранных государствах, которые могут организовать Фомину проживание.

Как сообщало ИА Регнум, суд постановил заключить Фомина под стражу до 23 июня 2024 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал ему и второму фигуранту дела Сергею Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

25 апреля стало известно, что фирма Фомина в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое. в 2021 году строительная компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 2,8 млрд рублей.

Об аресте Тимура Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Позднее стало известно, что замминистра обороны Иванову вменяют взятку в миллиард рублей.