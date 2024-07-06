Белгород, 6 июля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. В Белгородской области город Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

При прилёте снаряда на территорию предприятия осколочные ранения шеи, плеча и предплечья получил охранник. Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Пострадавший отказался от госпитализации и проходит амбулаторное лечение.

В результате атки киевских боевиков различные повреждения получили 11 частных домов, в них выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки. Как сообщил Гладков, в один из домов попал снаряд, он получил серьёзные повреждения.

«В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены 4 автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи», — написал в Telegram-канале Гладков, добавив, что на месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, в Управлении МЧС Белгородской области ночью 6 июля сообщили об обстреле Шебекинского городского округа.

В Краснодарском крае ночью 6 июля от обломков сбитых силами ПВО беспилотников ВСУ пострадали гражданские объекты в Ейске — незначительные повреждения вышки сотовой связи, в станицах Ленинградской и Павловской произошло загорание резервуаров с топливом.

На Украине ночью 6 июля взрывы прогремели в Кривом Роге.