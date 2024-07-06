Шебекино, Белгородская область, 6 июля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. В Управлении МЧС Белгородской области ночью 6 июля сообщили об обстреле Шебекинского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

В Telegram-канале ведомства написали, что под обстрел попало Шебекино и весь городской округ.

Спасатели рекомендовали населению спуститься в укрытия.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае ночью 6 июля от обломков сбитых силами ПВО беспилотников ВСУ пострадали гражданские объекты в Ейске — незначительные повреждения вышки сотовой связи, в станицах Ленинградской и Павловской произошло загорание резервуаров с топливом.

В Белгородской области при обстреле ВСУ Шебекино пострадал мирный житель. Информацию о числе пострадавших при атаке киевских боевиков губернатор региона Вячеслав Гладков назвал предварительной.