Краснодар, 6 июля, 2024, 03:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ночью 6 июля Ейский, Ленинградский и Павловский районы подверглись атакам украинских боевиков. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

От обломков сбитых силами ПВО беспилотников ВСУ пострадали гражданские объекты в Ейске — незначительные повреждения вышки сотовой связи, в станицах Ленинградской и Павловской произошло загорание резервуаров с топливом.

«На месте работают оперативные и спецслужбы, возгорания тушат. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области при обстреле ВСУ Шебекино пострадал мирный житель.

Украинские военные атаковали зажигательными боеприпасами окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

На Украине серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела в городе Сумы.

Ночью 6 июля на территории Курской и Белгородской областей объявили опасность атаки БПЛА.