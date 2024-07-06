Киев, 6 июля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. На Украине ночью 6 июля взрывы прогремели в Кривом Роге. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы в городе произошли на фоне объявленной по всей Днепропетровской области воздушной тревоги.

Подробной информации об инцидентах в Кривом Роге нет. Местные власти взрывы в городе не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела в городе Сумы. В городе частично пропало электроснабжение.

В Краснодарском крае ночью 6 июля от обломков сбитых силами ПВО беспилотников ВСУ пострадали гражданские объекты в Ейске — незначительные повреждения вышки сотовой связи, в станицах Ленинградской и Павловской произошло загорание резервуаров с топливом.