Курск, 6 июля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Ночью 6 июля на территории Курской и Белгородской областей объявили опасность атаки БПЛА.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

О введённом режиме опасности в Курской области в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он заверил, что подразделения ПВО находятся в готовности для отражения вражеской атаки.

В МЧС Белгородской области предупредили жителей об опасности атаки БПЛА на территории всего региона.

Население регионов попросили сохранять бдительность.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области при обстреле ВСУ Шебекино пострадал мирный житель. Информацию о числе пострадавших при атаке киевских боевиков губернатор региона Вячеслав Гладков назвал предварительной.

Украинские военные атаковали зажигательными боеприпасами окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Огромный лесной пожар вспыхнул 4 июля в десятке метров от энергоблоков станции.

На Украине ночью 6 июля взрывы прогремели в Полтавской области и в городе Сумы.