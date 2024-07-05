Опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Белгородской областях
Опасность атаки БПЛА ночью 6 июля объявили в Курской и Белгородской областях
Курск, 6 июля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Ночью 6 июля на территории Курской и Белгородской областей объявили опасность атаки БПЛА.
О введённом режиме опасности в Курской области в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он заверил, что подразделения ПВО находятся в готовности для отражения вражеской атаки.
В МЧС Белгородской области предупредили жителей об опасности атаки БПЛА на территории всего региона.
Население регионов попросили сохранять бдительность.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области при обстреле ВСУ Шебекино пострадал мирный житель. Информацию о числе пострадавших при атаке киевских боевиков губернатор региона Вячеслав Гладков назвал предварительной.
Украинские военные атаковали зажигательными боеприпасами окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Огромный лесной пожар вспыхнул 4 июля в десятке метров от энергоблоков станции.
На Украине ночью 6 июля взрывы прогремели в Полтавской области и в городе Сумы.