На Украине взрыв прогремел в Полтавской области
«Общественное»: на Украине взрыв прогремел в Полтавской области
Киев, 6 июля, 2024, 01:31 — ИА Регнум. На Украине ночью 6 июля взрыв прогремел в Полтавской области, сообщил телеканал «Общественное».
Иван Шилов ИА Регнум
Взрыв
Подробности инцидента не приводятся. Нет информации о возможных повреждённых объектах.
Взрыв произошёл на фоне действующей с 23:05 в Полтавской области воздушной тревоги.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине серия взрывав на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела в городе Сумы. В городе частично пропало электроснабжение.
Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 июля уничтожили над российскими регионами 50 вражеских беспилотников. В небе над Кубанью было сбито 14 дронов. Ещё 26 дронов силы ПВО ликвидировали над Запорожской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 10 БПЛА.