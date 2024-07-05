Киев, 6 июля, 2024, 01:31 — ИА Регнум. На Украине ночью 6 июля взрыв прогремел в Полтавской области, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Нет информации о возможных повреждённых объектах.

Взрыв произошёл на фоне действующей с 23:05 в Полтавской области воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине серия взрывав на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела в городе Сумы. В городе частично пропало электроснабжение.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 июля уничтожили над российскими регионами 50 вражеских беспилотников. В небе над Кубанью было сбито 14 дронов. Ещё 26 дронов силы ПВО ликвидировали над Запорожской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 10 БПЛА.