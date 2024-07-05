Шебекино, Белгородская область, 5 июля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. В Брянской области при обстреле ВСУ Шебекино пострадал мирный житель. Информацию о числе пострадавших при атаке киевских боевиков губернатор региона Вячеслав Гладков назвал предварительной.

Иван Шилов ИА Регнум

Скорая помощь доставила пострадавшего мужчину в областную клиническую больницу с ушибом кисти и ссадинами лица.

Гладков добавил, что в Шебекино при обстреле ВСУ в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, а также повреждения получил автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные атаковали зажигательными боеприпасами окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Огромный лесной пожар вспыхнул 4 июля в десятке метров от энергоблоков станции.

Украинские войска пытаются прощупать систему оборону Крыма, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, вместе с крылатыми ракетами по городу запускают и ложные цели, изучая систему обороны полуострова.