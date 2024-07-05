Киев, 6 июля, 2024, 01:12 — ИА Регнум. На Украине серия взрывав на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела в городе Сумы. В городе частично пропало электроснабжение.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

О первых взрывах в городе сообщило издание «Страна. ua». Позже телеканал «Общественное» проинформировал о второй и третьей волнах взрывов в Сумах. После инцидентов в городе частично пропало электроснабжение.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

В сумской области сирены воздушной тревоги работают с 22:41 мск 5 июля.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 июля в подконтрольном вооружённым силам Украины Херсоне, а также в Киевской области были слышны взрывы.

В Краснодарском крае в больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 июля уничтожили над российскими регионами 50 вражеских беспилотников. В небе над Кубанью было сбито 14 дронов. Ещё 26 дронов силы ПВО ликвидировали над Запорожской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 10 БПЛА.