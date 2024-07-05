Второй за три месяца «исламистский» теракт возродил опасения и страхи о накатывающей новой волне террора под религиозным соусом. Заговорили даже о том, что нам объявлена «религиозная война». Но объявлена кем?

ИА Регнум

Если в исполненном руками таджиков теракте в «Крокусе» западный или даже украинско-западный след был вполне возможен, то теракты в Махачкале и Дербенте имели явно внутридагестанскую логику.

В республике уже несколько десятилетий наблюдается серьезный рост радикального салафизма, часть адептов которого готовы и к превратно понимаемому «джихаду», и даже к терактам. Могли ли их использовать втемную иностранные силы? Конечно. Но откуда эти силы — с Запада или Востока?

Среди противников российской власти популярна версия о том, что участившиеся теракты — это следствие «поворота России на восток», сближения с исламским миром — вот, мол, мало нам было внутренних проблем с трудовыми мигрантами-мусульманами, так теперь еще Россия заигрывает с исламским миром, к добру это не приводит.

Выдвинута даже такая версия: Москва собирается признавать «Талибан»* в качестве законной афганской власти, снимает с него статус террористической организации, а за это настоящие террористы из ИГИЛ* (которых талибы пытаются окончательно победить в Афганистане) и решили отомстить России.

Но поворот России на Восток происходит уже давно, а новая волна терактов исламских радикалов началась еще после нашего появления в Сирии на стороне Башара Асада в 2015 году.

Радикальные исламисты куда больше, чем Россию, не любят власти большинства исламских стран. А если говорить о немусульманском мире, то для них безусловным главным врагом являются Запад и Израиль, «крестоносцы и евреи».

И если раньше Россия еще могла в глазах радикалов выглядеть как часть западного мира, то уж в последние годы, после начала конфликта с Западом и операции Израиля в Газе (в которой Россия в отличие от большинства западных стран никак не поддерживает Израиль) целить в Россию и вовсе странно.

Так что внешний фактор, то есть месть России со стороны настоящих автономных исламистских радикалов, объединенных идеей строительства всемирного халифата или джихада, может рассматриваться как маловероятный.

Да, базирующиеся в Афгане остатки ИГИЛ могут быть недовольны Россией. Как и халифатчики в Сирии или даже Западной Африке, где в последние годы появились наши военные.

Может ли у них возникнуть идея в отместку поджечь Россию изнутри, спровоцировав межрелигиозную смуту? Может. И даже можно представить, что афганский ИГИЛ-Хорасан*, в котором есть таджики и узбеки, мог удаленно организовать теракт в «Крокусе» силами живших в России таджикских гастарбайтеров. Ведь «Хорасан» в итоге и взял на себя ответственность за «Крокус».

Вот только есть большие вопросы насчет того, какой именно этот «Хорасан» и кто за ним стоит.

Не секрет, что часть (все только спорят, насколько масштабная) исламистских халифатских и игиловских структур на самом деле являются подставными, созданными или манипулируемыми англосаксами. И тут возникает второй возможный заказчик «религиозной войны» против России.

Да, это Запад. В союзе с украинскими спецслужбами или нет, совершенно непринципиально, особенно учитывая, что последние превратились в послушного клиента Запада. Вопрос, зачем Западу разжигать религиозную войну в России, могут задавать совсем наивные люди.

Достаточно напомнить поведение англичан, начиная с Кавказской войны в XIX веке (не только военная, но и идеологическая помощь горцам, вплоть до подталкивания их к объявлению газавата, то есть священной войны против неверных) и в ходе противостояния двух империй в Центральной Азии и заканчивая играми англосаксов в Чечне и на Кавказе в постсоветский период.

Так что мотив и опыт у наших геополитических противников есть. Но при этом далеко не факт, что именно они приложили руку к нынешним терактам в Дагестане.

Потому что — и это самое тревожное — в наших северокавказских республиках существует определенное количество радикальных исламистов, готовых на все. Не столько из-за ненависти к России и русским, сколько из-за неприятия всего современного мира как такового и мечтаний о том, как мусульмане всего мира поднимутся на джихад и установят везде власть «настоящих правоверных».

Эти фантазии могут подпитываться особенностями истории конкретной национальности или социального уклада, недовольством «неправильным» исламом или даже перерождением (или наоборот, жесткостью) своих же, местных элит.

Но результатом является появление подпольных группировок или спящих ячеек радикальных потенциальных джихадистов. Их с разной степенью эффективности пытаются вычислить спецслужбы, но периодически они «взрываются» и мы получаем то, что произошло в Дагестане 23 июня.

Конечно, атака на православные храмы и убийство священника являются сознательной провокацией, причем рассчитанной на эффект не в Дагестане, а в «большой» России.

Хотите сделать так, чтобы русские задумались о мести, а в итоге мусульмане в России почувствовали бы себя угнетаемыми, гонимыми и взбунтовались, давайте на Троицу убьем православного батюшку!

Да, русские не будут мстить и убивать мулл, тем более что они знают, как достойно многие дагестанцы проявляют себя на фронте. А обычные коренные мусульмане («мусульмане святой Руси») являются добрыми соседями русских во многих регионах.

Но подобные ритуальные убийства все равно откладываются в сознании русского народа и наносят серьезный удар межрелигиозному согласию в нашей стране. Особенно ценному в то время, когда межнациональное спокойствие (в первую очередь из-за последствий бездумной миграционной политики прошлых лет) уже далеко не устойчиво.

Хотя мы уверены в мудрости и терпении русского народа, как и в том, что абсолютное большинство и дагестанцев, и мусульман России хотят жить в мире и согласии с русскими, невозможно вечно рассчитывать на спокойное и умное большинство.

В какой-то момент для взрыва эмоций и стихии может хватить небольшой, но сплоченной группы, причем как с одной, так и с другой стороны. Тем более что поводов, в том числе и провокационных, нам будут подкидывать все больше.

Для нашего противника ставка на межрелигиозную смуту в России является одной из основных. Для общего противника и православных, и правоверных.

*террористические организации, запрещённые в РФ