Москва, 5 июля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Украинское руководство отвергает мысль о прекращении огня, поскольку тогда исчезнет предлог для продления военного положения и придётся проводить выборы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 июля журналистам по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

Илья Питалев / РИА Новости

«На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», — сказал российский лидер.

Он добавил, что отмена военного положения означает необходимость проведения на Украине президентских выборов, которые не состоялись в срок. Однако руководители в Киеве утратили рейтинги и легитимность, и шансы на их победу близки к нулю.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможности урегулирования украинского конфликта. В соцсетях Орбан заявил, что прибыл в Россию для продолжения «мирной миссии». Во время визита в Киев 2 июля премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией, однако тот отверг предложение.