Москва, 5 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Венгрия вскоре останется единственной страной в Евросоюзе, которая поддерживает диалог и с Россией, и с Украиной, заявил 5 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается. Венгрия, наверное, скоро станет единственной в Европе, кто говорит и с Россией, и с Украиной», — сказал он.

Орбан напомнил, что последний раз они виделись в Москве 1 февраля 2022 года, в целом же за последние 10 лет нынешняя встреча между ними, по подсчётам венгерского премьера, стала уже одиннадцатой. В октябре 2023 года они встречались во время международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Глава государства также подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.