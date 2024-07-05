Москва, 5 июля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Муфтият Карачаево-Черкесии вслед за Дагестаном объявил временный запрет на ношение никабов — религиозной женской одежды, полностью скрывающей лицо. Соответствующий указ опубликован 4 июля в Telegram-канале религиозной организации.

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«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в документе.

В муфтияте пояснили, что приняли такое решение с учётом постановления Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).

Как сообщало ИА Регнум, Совет муфтиев заключил, что в России в современных условиях ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов вредит мусульманам, а также угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

3 июля заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов объявил, что ношение никабов в республике временно запрещено в соответствии с заключением отдела фетв.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 5 июля, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.