Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Ношение никабов в России нужно запретить, заявил 29 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Claus Bonnerup/Global Look Press

«Надо срочно всё это запретить», — заявил Бастрыкин.

На форуме прозвучал вопрос о том, возможно ли запретить в России ношение религиозной одежды, закрывающей лицо. Подняв эту тему, один из участников заявил, что в Узбекистане закрывающая лицо одежда находится под запретом. В результате те, кто не может носить никаб в Центральной Азии, переезжают в Россию и носят его здесь.

В ответ Бастрыкин заявил, что принять соответствующий закон может Госдума. Неясно, почему в Азии никаб запрещён, а здесь — нет, отметил глава СК РФ, напомнив, что он «не законодатель».

Глава Следственного комитета напомнил, что исламисты недавно совершили теракт в Дагестане, в Ростове-на-Дону захватили заложников в СИЗО. Раз в Россию идёт поток мигрантов, нужно регулировать их поведение, в том числе через принятие новых законов.

Никаб — один из видов хиджаба с прорезью для глаз. Лица женщины, надевшей никаб, не видно.

Советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 19 мая предложил запретить ношение никаба в России. Он напомнил, что этот вид одежды запрещено носить в ряде стран Центральной Азии. Запрет никаба необходим для снижения риска экстремизма, пояснил он.

В ответ зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 22 мая заявил, что запрет никаба может не понравиться странам Востока, с которыми Москва укрепляет отношения. При этом он сослался на свободу вероисповедения и соблюдения религиозных канонов.

Это заявление вызвало споры среди представителей мусульманской общины. На портале Islam. news автор Айдар Бариев напомнил, что никаб не имеет отношения к религии, при этом одежда, закрывающая лицо, затрудняет идентификацию личности. Он напомнил, что ношение никаба — обычай, связанный с необходимостью защищать лицо от песчаных бурь в пустынях. В России носить такую одежду нет никакой необходимости.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (фракция КПРФ) 11 июня заявил, что направил в правительство законопроект о запрете в стране никабов. Он назвал это вопросом безопасности России.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 20 июня подписал законы, запрещающие ввоз, продажу и ношение в республике одежды, чуждой культуре народа. Таким образом, хиджабы оказались под запретом. Глава республики поручил разработать дизайн национальной одежды, придерживаясь религиозных и этических потребностей женщин Таджикистана.