Москва, 5 июля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов, заявил 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Claus Bonnerup/Global Look Press

«Мы не участвуем в этой дискуссии», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов ранее сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.