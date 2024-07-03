Москва, 3 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Об этом сообщает пресс-служба Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Отмечается, что в настоящее время в России активно обсуждается вопрос о целесообразности ношения никаба. Исламская религия предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение так называемого хиджаба, где лицо остается открытым.

В пресс-службе пояснили, что ношение хиджаба не запрещено в России и законодательство позволяет фотографироваться в нём для получения паспорта. Никаб — это головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз.

Уточняется, что большинство исламских учёных считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом» (частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми).

«Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских учёных о необязательности «никаба». Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом, — недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе. Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в России на законодательном уровне защищены тексты Священного Корана и хадисов пророка Мухаммада, которые не могут быть признаны ни при каких обстоятельствах экстремистскими. Сжигание же священных текстов в России является уголовным преступлением, что защищает Коран и мусульман от любых нападок.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал всех совершать только благие дела.

«По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Мы призываем всех совершать благие деяния, которые наша религия нам действительно предписывает совершать», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Салимов пояснил, что одним из оснований стало обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором говорилось об угрозе безопасности населения региона. Другим основанием послужило компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

Подавляющее большинство российских мусульман поддержали дагестанского муфтия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.

Ранее советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России для снижения угроз экстремизма.

Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев 1 июня заявил, что в ближайшее время будет издано богословско-правовое заключение — фетва — о запрете никаба в республике. Муфтий подчеркнул, что мужчине, не желающему показывать лицо своей супруги, следует держать её дома. Запрет на ношение никаба, полностью закрывающего лицо женщины, будет действовать в регионе до тех пор, пока не наступят мир и спокойствие.