Москва, 5 июля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 июля уничтожили над российскими регионами 50 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В небе над Кубанью было сбито 14 дронов. Ещё 26 дронов силы ПВО ликвидировали над Запорожской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 10 БПЛА, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 5 июля украинские боевики нанесли удар в район слободы Белой Беловского района Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о последствиях террористической атаки ВСУ — повреждено здание музыкальной школы и магазины, расположенные неподалёку.

В результате атаки и падения фрагментов сбитых дронов произошли ландшафтные пожары на левом берегу Днепра и в Азовском районе. Пожарные подразделения выехали к местам возгораний, уточнил губернатор Василий Голубев.

В результате атаки дронов ВСУ на Приморск-Ахтарск Краснодарского края пострадали шесть человек, в том числе двое детей, повреждён трехэтажный многоквартирный дом.