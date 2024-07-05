Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 5 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях атаки ночью 5 июля украинских беспилотников на Приморск-Ахтарск. По уточненной информации есть пострадавшие, повреждён трехэтажный многоквартирный дом.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В Telegram-канале глава региона написал, что среди шести пострадавших — двое детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Жильцов из повреждённого многоквартирного дома эвакуировали. К принятию населения готов пункт временного размещения.

Также повреждения получила электроподстанция, которая питает значительную часть города. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, на Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском.

Ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Также мощный взрыв прогремел в Черноморске Одесской области.

Средства противовоздушной обороны в Севастополе во время двух воздушных тревог 4 июля не работали, поскольку ВСУ запускали ложные ракеты. Об этом сообщил в телеэфире губернатор города Михаил Развожаев.