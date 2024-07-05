Ростов-на-Дону, 5 июля, 2024, 05:41 — ИА Регнум. В Ростовской области средствами противовоздушной обороны в ночь на 5 июля ликвидировано десять украинских беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Упавшие обломки БПЛА, по данным оперативных дежурных служб, привели к возгораниям.

«В результате падения обломков зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил Голубев.

По словам губернатора, пожарные уже тушат огонь.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки дронов ВСУ на Приморск-Ахтарск Краснодарского края пострадали шесть человек, в том числе двое детей, повреждён трехэтажный многоквартирный дом.

Ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Также мощный взрыв прогремел в Черноморске Одесской области.

Вооружённые силы Украины атаковали Белгород с помощью беспилотного летательного аппарата, он упал в спальном микрорайоне города без последующей детонации, пояснил глава Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале.