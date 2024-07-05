Курская область, 5 июля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Ранним утром 5 июля украинские боевики нанесли удар в район слободы Белой Беловского района Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о последствиях террористической атаки ВСУ.

Defense.gov Ракетный удар

«Украинской ракетой повреждено здание музыкальной школы, магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады», — написал глава региона в Telegram-канале.

Алексей Смирнов также заверил, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области средствами противовоздушной обороны в ночь на 5 июля ликвидировано десять украинских беспилотников.

В результате атаки и падения фрагментов сбитых дронов произошли ландшафтные пожары на левом берегу Днепра и в Азовском районе. Пожарные подразделения выехали к местам возгораний, уточнил губернатор Василий Голубев.

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне ночью 5 июля повторно прогремели взрывы.

Сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской области в 04:40 мск.