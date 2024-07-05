Средства ПВО отражают атаку в районе Ростова-на-Дону
Голубев сообщил, что средства ПВО отражают атаку в районе Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону, 5 июля, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ночью 5 июля отражают атаку в районе «Ростова-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона написал, что подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника.
Как сообщало ИА Регнум, на Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников на Приморск-Ахтарск. По уточненной информации пострадали шесть человек, в том числе двое детей, повреждён трехэтажный многоквартирный дом.
Ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Также мощный взрыв прогремел в Черноморске Одесской области.