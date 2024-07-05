Ростов-на-Дону, 5 июля, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ночью 5 июля отражают атаку в районе «Ростова-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Глава региона написал, что подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника.

Как сообщало ИА Регнум, на Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников на Приморск-Ахтарск. По уточненной информации пострадали шесть человек, в том числе двое детей, повреждён трехэтажный многоквартирный дом.

Ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Также мощный взрыв прогремел в Черноморске Одесской области.