Мощный взрыв прогремел в Черноморске в Одесской области
Черноморск, Украина, 5 июля, 2024, 02:42 — ИА Регнум. На Украине мощный взрыв прогремел ночью 5 июля в Черноморске Одесской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.
Иван Шилов ИА Регнум
Взрыв
«Черноморск — мощный взрыв», — написали в Telegram-канале.
Относительно последствий взрыва в городе подробности не уточняются.
При этом воздушная тревога в Одесской области звучит с 01:00.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне.
На территории всей Украины поздним вечером 4 июля была объявлена воздушная тревога.
На Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском.