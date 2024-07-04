Черноморск, Украина, 5 июля, 2024, 02:42 — ИА Регнум. На Украине мощный взрыв прогремел ночью 5 июля в Черноморске Одесской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Черноморск — мощный взрыв», — написали в Telegram-канале.

Относительно последствий взрыва в городе подробности не уточняются.

При этом воздушная тревога в Одесской области звучит с 01:00.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне.

На территории всей Украины поздним вечером 4 июля была объявлена воздушная тревога.

На Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском.