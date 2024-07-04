Киев, 5 июля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. На Украине ночью 5 июля взрывы прогремели в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности инцидентов не приводятся. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области и подконтрольных ВСУ районах Херсонской области режим воздушной тревоги действует с 23:30 4 июля.

Как сообщало ИА Регнум, на территории всей Украины поздним вечером 4 июля была объявлена воздушная тревога.

На Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ложные цели, имитирующие ракеты, дважды были запущены в сторону Севастополя 4 июля. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.