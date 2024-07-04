Краснодар, 5 июля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. На Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава региона уточнил, что, по предварительной информации ЕДДС, при падении обломков дронов были повреждены гражданские объекты в городе. На месте работают спецслужбы. Проводится оценка ущерба.

Также предварительно известно, что среди жителей города никто не пострадал, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ложные цели, имитирующие ракеты, дважды были запущены в сторону Севастополя 4 июля. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

На Крымском мосту ночью 5 июля временно перекрыли движение автотранспорта.

Новороссийск ночью 3 июля атаковали безэкипажные катера. Велось отражение ударов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.