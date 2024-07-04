Севастополь, 4 июля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в Севастополе во время двух воздушных тревог 4 июля не работали, поскольку ВСУ запускали ложные ракеты. Об этом сообщил в телеэфире губернатор города Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«(Украинскими войсками. — Прим. ред.) ложные ракеты запускались, так называемые «обманки», — сказал глава региона в эфире СТВ. — ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная».

4 июля в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние пациентов, которые были доставлены в Москву из Севастополя после атаки ВСУ, улучшилось. 23 июня украинские войска нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате погибли четыре человека, пострадали 153.

Министерство обороны России объявило, что ответственность за атаку лежит на США, поскольку полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки.