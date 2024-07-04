Киев, 4 июля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg сообщил, что отверг предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня на линии боевого соприкосновения для начала переговорного процесса с Россией.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Что касается прекращения огня, <…> мы не можем просто так говорить про прекращение огня», — сказал Зеленский.

По его утверждению, в случае прекращения огня Россия якобы воспользуется этим для накопления сил и дальнейшего возобновления боевых действий. Вместе с тем глава киевского режима заявил, что прекращение огня со стороны Украины возможно только на основе договорённости, принятой на международной площадке в присутствии государств, к лидерам которых есть доверие.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля во время визита в Киев Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, заявил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

4 июля во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Путин подчеркнул, что предложенные Россией мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине при готовности киевского режима и его западных спонсоров позволят остановить боевые действия и начать переговоры.