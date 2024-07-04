Астана, 4 июля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Предложенные Россией мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине при готовности киевского режима и его западных спонсоров позволят остановить боевые действия и начать переговоры. Об этом 4 июля заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«В середине июня нами представлен ещё один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — её западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — отметил российский лидер.

Вместе с тем Путин выразил благодарность странам-участницам ШОС за их усилия по урегулированию конфликта на Украине. Россия, как подчеркнул президент, готова учитывать идеи и инициативы стран ШОС.

Как передавало ИА Регнум, Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Так, в июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Президент также отмечал, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.