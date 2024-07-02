Киев, 2 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом сообщил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По словам Жовквы, Венгрия не первая страна, которая предлагает подобный вариант развития событий. Глава киевского режима Владимир Зеленский выслушал Орбана и изложил свою позицию, добавил Жовква в эфире украинского телемарафона.

«Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная», — сказал замглавы офиса Зеленского.

Он подчеркнул, что Киев якобы добивается урегулирование конфликта по линии так называемых саммитов мира.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским установление мира и вопросы двусторонних отношений. Во время встречи с Зеленским Орбан предложил прекратить огонь для того, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

В свою очередь замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил в беседе с ИА Регнум, что визит Орбана и его переговоры с Зеленским демонстрируют лояльность Венгрии общим европейским позициям. Жарихин считает, что Орбан прибыл в Киев не как представитель своей страны, а как представитель Евросоюза, поскольку у Венгрии есть свои взгляды на происходящее, которые отличаются от взглядов Зеленского.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

Так, в июне президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.