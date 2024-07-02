Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня
Замглавы ОП Жовква: Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня
Киев, 2 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом сообщил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.
По словам Жовквы, Венгрия не первая страна, которая предлагает подобный вариант развития событий. Глава киевского режима Владимир Зеленский выслушал Орбана и изложил свою позицию, добавил Жовква в эфире украинского телемарафона.
«Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная», — сказал замглавы офиса Зеленского.
Он подчеркнул, что Киев якобы добивается урегулирование конфликта по линии так называемых саммитов мира.
Как передавало ИА Регнум, 2 июля Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским установление мира и вопросы двусторонних отношений. Во время встречи с Зеленским Орбан предложил прекратить огонь для того, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.
В свою очередь замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил в беседе с ИА Регнум, что визит Орбана и его переговоры с Зеленским демонстрируют лояльность Венгрии общим европейским позициям. Жарихин считает, что Орбан прибыл в Киев не как представитель своей страны, а как представитель Евросоюза, поскольку у Венгрии есть свои взгляды на происходящее, которые отличаются от взглядов Зеленского.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.
Так, в июне президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.