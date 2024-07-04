Москва, 4 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Сторона защиты бывшего командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова подала заявление в Следственный комитет (СК) РФ о возбуждении дела о государственной измене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела против их подзащитного на Украине. Об этом сообщил адвокат Сергей Буйновский.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Иван Попов

«Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — отметил Буйновский.

Как передавало ИА Регнум, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила генерала в международный розыск. Согласно информации Харьковской областной прокуратуры, его обвинили в ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, которая соответствует «ведению агрессивных военных действий».

Генерал Иван Попов находится под следствием в России. 7 июня следствие попросило суд отправить его под домашний арест, так как он дал изобличающие показания на других участников дела.

Ранее стало известно, что экс-командующий 58-й армией ВС РФ обвиняется в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые должны были использовать для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области.