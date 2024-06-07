Москва, 7 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов дал изобличающие показания на других участников дела о хищении, сообщил 7 июня следователь во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала под домашний арест.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил своё отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — сказал он.

Прокуратура же настаивает на законности решения суда не отпускать Попова под домашний арест.

Как передавало ИА Регнум, Попов обвиняется в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые должны были использовать для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области.

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявлял, что его подопечный преступления не совершал и вину не признаёт.

235-й гарнизонный военный суд 27 мая отказал в переводе генерала Попова под домашний арест. По решению судьи обвиняемый останется в СИЗО. Следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения. 24 мая аналогичное решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Отец генерал-майора в беседе с ИА Регнум отметил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».