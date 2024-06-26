Киев, 26 июня, 2024, 11:56 — ИА Регнум. На Украине следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в России в особо крупном мошенничестве, сообщил адвокат Сергей Буйновский.

Сергей Савостьянов/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов

Юрист отметил, что украинская сторона объявила военного в международный розыск.

Следствие, по информации адвоката, предъявило Попову обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины («Ведение агрессивной войны, совершённое по предварительному сговору группой лиц»), сообщила Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Ивана Попова арестовали на срок до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 миллионов рублей. Свою вину бывший командующий 58-й общевойсковой армией отрицает.

Отец генерал-майора в беседе с ИА Регнум также отметил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

12 июня военные следователи предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий второму фигуранту уголовного дела бывшего командующего 58-й армией. Личность фигуранта не назвали. Его обвинили в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В суде уточнили, что обвиняемый не стал обжаловать свой арест и подавать апелляционную жалобу.