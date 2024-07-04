Москва, 4 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. В Днепропетровской области расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС России одним ударом уничтожил украинский истребитель МиГ-29. Подробности сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры уничтожения авиационной техники.

Mil.ru Истребитель МиГ-29

Ракетный залп был нанесён по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево.

«В результате удара уничтожен боевой самолёт ВСУ Миг-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — добавили военные.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны показало кадры уничтожения российским расчётом «Искандера» украинского вертолёта Ми-24, автомобилей инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава.

Расчёты «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.