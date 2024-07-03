Москва, 3 июля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Министерство обороны показало кадры уничтожения российским расчётом «Искандера» украинского вертолёта Ми-24.

Министерство обороны России. Кадр из видео

На опубликованных в Telegram-канале оборонного ведомства видно, как расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил боевой вертолёт Ми-24 ВСУ, а также автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава.

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Как передавало ИА Регнум, 2 июля расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

Нанесённый массированный удар российских ракетчиков по аэродрому ВСУ вызвал волну критики в адрес украинских офицеров.

Военные ВСУ в течение ночи создавали минное поле на одном из участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО, и это поле затем было успешно обезврежено с помощью наводки российского дрона одним дымовым боеприпасом.