Вашингтон, 4 июля, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Известный американский журналист Такер Карлсон анонсировал в соцсети X интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Похоже, у нас есть интервью с Зеленским», — написал Карлсон.

Он добавил, что взять интервью у Зеленского пытался в течение последних двух лет.

Карлсон подчеркнул, что с помощью интервью с главой киевского режима хочет донести до американцев информацию о конфликте, который меняет положение США в мире.

Он не назвал точных сроков выхода интервью с Зеленским, уточнив, что надеется на его скорое появление.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, длившейся более 2 часов, журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов. Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал это интервью важным шагом на пути, который может остановить Запад от вступления в войну с Россией и спасти человечество.

Карлсон стал зеркалом общественного мнения США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, интровертам-американцам было важно донести исторический аспект, так как сами они мало интересовались зарубежьем.

Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин производит большее впечатление, чем глава США Джо Байден.