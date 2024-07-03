Энергодар, Запорожская область, 3 июля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга» в Энергодаре является террористическим актом, заявила 3 июля директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

РИА Новости/Александр Вильф

«Это теракт. Создавая угрозу жизнеобеспечению города, оказывается психологическое и эмоциональное воздействие на население», — сказала Яшина, слова которой приводит «Газета.Ru».

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз, в свою очередь, заявил, что в результате атаки украинских дронов большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. По его словам, на подстанции «Радуга» в этот момент восстанавливали потерянное электроснабжение. В результате восемь человек пострадали.

26 июня ВСУ ударили по селу Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего оказался уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС. После этого сотрудники атомной станции провели компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановки в районе её расположения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что атаки Украины на ЗАЭС и Энергодар ставят под удар ядерную безопасность Европы.