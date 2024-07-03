Мелитополь, 3 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В результате атаки украинских дронов на подстанцию «Радуга», которая относится к Запорожской АЭС, большая часть Энергодара осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города, сообщил глава Энергодара Эдуард Сеновоз.

Александр Полегенько/ТАСС

«В результате атаки большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.

По его словам, на подстанции «Радуга» в этот момент восстанавливали потерянное электроснабжение. В результате восемь человек пострадали.

26 июня ВСУ ударили по селу Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего оказался уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС. После этого сотрудники атомной станции провели компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановки в районе её расположения.