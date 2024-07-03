Астана, 3 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года.

РИА Новости/Александр Рюмин Председатель КНР Си Цзиньпин

Российский лидер напомнил, что в этом году Россия председательствует в БРИКС.

«Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. По этому поводу Путин отмечал, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.

16-й саммит БРИКС пройдёт в Казани с 22 по 24 октября этого года.

Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты, уточнял президент. Подключиться к БРИКС в том или ином виде готовы порядка 30 стран, заявлял также Владимир Путин.

В 2024 году к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) присоединились пять стран — ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматривают в качестве кандидатов на членство в объединении.