Москва, 3 июля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Нежелание Запада приглашать Украину в НАТО свидетельствует об изменении его отношения к этой стране. Такое мнение 3 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя статью газеты Telegraph, которая со ссылкой на чиновника Госдепа США сообщила, что Украину не станут пока приглашать в НАТО из-за разгула коррупции в стране.

РИА Новости

Предполагается, что позиция альянса по этому вопросу будет отражена в коммюнике НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. Чиновник Госдепа США считает, что Украину будут призывать к «дополнительным шагам» по борьбе с коррупцией, прежде чем начнутся переговоры о вступлении в НАТО.

Ордуханян отметил, что это сообщение нужно рассматривать в контексте текущей ситуации. Если на выборах в США победит бывший президент Дональд Трамп, то позиция Вашингтона в отношении Украины может измениться. Выборы в Европарламент и некоторые национальные парламенты показывают, что простые европейцы и американцы недовольны происходящим на Украине, в частности растратой средств, пояснил эксперт.

«Запад, возглавляемый США, меняет свою тактику. Он готов отказаться от поддержки Украины в любой удобный момент. Этот момент настал. Авантюра слишком дорого обходится Западу, и будущее Украины выглядит бесперспективным. К тому же будущее НАТО и Евросоюза становится непредсказуемым, а этим Запад не может рисковать. Поэтому он отходит от Украины, сдаёт её, но Западу нужен повод. Он не может сказать, что отказ от поддержки Украины связан с могуществом России и неспособностью Запада соответствовать текущей ситуации. Поэтому он решил сослаться на коррупцию на Украине. Однако именно Запад стал катализатором этой проблемы, направляя туда многомиллиардные транши», — пояснил американист.

Таким образом, сообщение об отказе приглашать Украину в НАТО из-за коррупции следует рассматривать как начало политики разрыва с Украиной и её сдачи. Это также может быть частью плана советников Трампа, который предполагает закрепление за Россией освобождённых территорий и прекращение поставок оружия со стороны Запада. Это бесславное фиаско украинских националистов, подчеркнул Ордуханян.

Как передавало ИА Регнум, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Украины не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела им очень удобно пополнять карманы западной помощью. Парламентарий отметил, что инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут и, естественно, об этом знают и в Европе, и в США. Экономика Украины несёт огромные потери и остаётся на плаву лишь благодаря иностранной помощи.

Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий покинул свой пост после коррупционного скандала. По словам генпрокурора Украины, Национальное антикоррупционное бюро в отношении Вербицкого возбудило уголовное дело о незаконном обогащении.

Ранее стало известно, что более 50 депутатов Верховной рады обвинили в уголовных преступлениях. При этом большинство нарушителей по статье коррупции — парламентарии из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не несёт ответственность за коррупцию. По мнению депутата, этот вопрос находится в зоне ответственности органов антикоррупционной вертикали власти.

Директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк заявила, что одной из причин гибели украинских военных в зоне боевых действий стала коррупция. По информации украинского правительства, в 2023 году зафиксировали случаи, когда предоплата за поставки оружия по многомиллионным контрактам поступала исполнителям, однако само вооружение на Украину не доходило.