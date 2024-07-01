Киев, 1 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий покинул свой пост после коррупционного скандала, сообщили в офисе генпрокурора.

Кадр из видео Дмитрий Вербицкий

«Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого», — говорится в сообщении.

В начале мая в украинских СМИ появилось расследование с заявлением, что Вербицкий живет в доме коттеджного посёлка, который по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости. Также журналисты выяснили, что в 2024 году девушка Дмитрия Вербицкого приобрела имение в Киевской области и автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска. Общая стоимость имущества составила не менее 52 млн гривен (порядка 110 млн рублей).

По словам генпрокурора Украины, Национальное антикоррупционное бюро в отношении Вербицкого возбудило уголовное дело о незаконном обогащении.

Ранее стало известно, что более 50 депутатов Верховной рады обвинили в уголовных преступлениях. При этом большинство нарушителей по статье коррупции — парламентарии из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

Как передавало ИА Регнум, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Украины не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка им очень удобно пополнять карманы западной помощью. Инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут и, естественно, об этом знают и в Европе, и в США, добавил парламентарий.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не несёт ответственность за коррупцию. По мнению депутата, этот вопрос находится в зоне ответственности органов антикоррупционной вертикали власти.