Киев, 5 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Одной из причин гибели украинских военных в зоне боевых действий стала коррупция. Об этом 5 сентября заявила директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в беседе с газетой The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По информации украинского правительства, в нынешнем году зафиксировали случаи, когда предоплата за поставки оружия по многомиллионным контрактам поступала исполнителям, однако само вооружение на Украину не доходило.

Издание также напомнило о ставших широко известными скандалах с закупками продовольствия по завышенным ценам и «зимних» курток для украинской армии, не соответствовавших заявленным параметрам.

Ввиду всего этого Каленюк задалась вопросом, куда ушли выделенные на эти цели деньги.

«Коррупция может убить», — сказала она, и добавила, что эффективность защиты государственных средств влияет на наличие у военных оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа украинский психолог Олег Хомяк заявил, что коррупция настолько проникла во все сферы жизни Украины, что без неё государство уже не сможет существовать. По его словам, сейчас коррупция придает смысл существованию украинских властей.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил военкомов всех украинских регионов. Украинский лидер добавил, что ещё 33 сотрудникам военкоматов в стране предъявили обвинения в коррупции.

Министр обороны Украины Алексей Резников 4 сентября подал заявление об отставке. Экс-глава украинского оборонного ведомства рассказал, что один день боевых действий обходится бюджету Украины в $100 млн.