Москва, 3 июля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Отказ Украины от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым, так как такие решения киевский режим не принимает самостоятельно — вместо Владимира Зеленского это делают в Вашингтоне. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Депутат уверен, что Орбан напрасно и бессмысленно потерял время, отправившись в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. С предложением о прекращении огня необходимо ехать в Вашингтон, так как именно там сидит настоящий агрессор, считает Шеремет.

«Зеленский сидит на крючке. Он несамостоятельный, решения принимаются в других кабинетах и на другом континенте», — цитирует депутата Госдумы от Крыма «РИА Новости».

Народный избранник уверен, что данная ситуация позволила Виктору Орбану увидеть двуличие «прозападного политика» Зеленского, который не заинтересован в завершении конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, заявил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.