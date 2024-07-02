Берн, 2 июля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сомневается по поводу предложений о прекращении огня в зоне конфликта и ведения переговоров. Об этом политик сказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Орбан

По словам Орбана, у Зеленского «некоторые сомнения на этот счёт», восторга он не высказала на предложение о прекращении огня.

«Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Он понял позицию, мы посмотрим как можно продолжить», — пояснил изданию Виктор Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь для того, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

2 июля Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским установление мира и вопросы двусторонних отношений. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана на Украину.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, заявил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.