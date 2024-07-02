Москва, 2 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Целью визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину является содействие в возможном достижении мира. Об этом заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Цель венгерского председательства (в Совете ЕС. — Прим. ред.) заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», — написал Орбан у себя в соцсетях.

Вместе с тем Хаваши уточнил, что одной из главных тем переговоров с главой киевского режима Владимира Зеленского является «возможность достижения мира» на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля Венгрия официально начала председательство в Совете Европейского союза на период до 31 декабря 2024 года.

Ранее Виктор Орбан заявил, что участие и большее втягивание стран Евросоюза в конфликт на Украине не приносит им никакой выгоды. Наоборот, по мнению политика, Европа находится в кризисе, поскольку наблюдается динамика снижения её экономического веса и конкурентоспособности континента в целом. Кроме того, спадает и способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике. Также Орбан подчеркнул, что одним из приоритетов Венгрии на время её председательства в Совете ЕС является завершение украинского конфликта.

В июне президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.